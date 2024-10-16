Будущее Эриксена в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым

В «Манчестер Юнайтед» ещё не приняли решение относительно будущего Кристиана Эриксена.

Контракт датчанина подходит к концу после завершения сезона. Слухи связывают 32-летнего футболиста с возвращением в амстердамский «Аякс», однако ситуация остаётся неопределённой. По информации Mail Sport, руководство «красных дьяволов» ещё не решило, стоит ли продолжать сотрудничество с опытным хавбеком. В то же время в клубе абсолютно спокойны и не будут спешить с итоговым выбором.

Кристиан Эриксен отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами в восьми поединках текущей кампании.