Вратарь «Манчестер Сити» Ортега ответил на вопрос о невызове в сборную Германии

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о решении Юлиана Нагельсманна не приглашать его в сборную Германии.

Немецкая национальная команда испытывает трудности на вратарской позиции: Мануэль Нойер завершил международную карьеру после Евро-2024, а Марк-Андре тер Штеген, считавшийся его преемником, недавно получил тяжёлую травму. За место в воротах бундестим сейчас спорят Александр Нюбель и Оливер Бауманн, в то время как Ортега вызов на октябрьские матчи не получил.

«Нагельсманн принял такое решение, я уважаю его выбор. Единственное, что я могу сделать, – продолжать работать, чтобы аргументов в пользу моего приглашения было всё больше. Мы с Юлианом даже не беседовали, но это тоже нормально», – поведал в интервью Sky Sport кипер «горожан».