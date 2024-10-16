Первым выбором сборной Англии был Гвардиола, а не Тухель

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии.

Будущее испанца остаётся неопределённым: как признавался сам специалист, он ещё не решил, продлит ли истекающий следующим летом контракт с «горожанами». По сведениям журналиста Дэвида Орнштейна, в Футбольной ассоциации Англии считали Гвардиолу первым выбором, прежде чем удалось договориться с Томасом Тухелем.

О назначении немца вот-вот будет объявлено официально, однако руководители FA по-прежнему восхищаются Гвардиолой и, возможно, вернутся к его кандидатуре в будущем.

Соглашение Тухеля будет рассчитано до конца чемпионата мира – 2026.