«Манчестер Юнайтед» упустил двух игроков из-за неудачных результатов

Неубедительные выступления «Манчестер Юнайтед» осложняют клубу задачу на трансферном рынке.

«Красные дьяволы» располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после семи туров. По данным Mail Sport, две неназванные трансферные цели «Юнайтед» отказались от потенциального перехода, смутившись текущим положением команды в турнирной таблице и неопределённостью в отношении главного тренера Эрика тен Хага.

Нидерландский наставник может быть уволен в скором времени, если ситуация не исправится. 19 октября манкунианцы примут в родных стенах «Брентфорд» в матче восьмого тура АПЛ.