Реднапп высказался против назначения Тухеля в сборную Англии

Бывший английский наставник Гарри Реднапп не поддержал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

Английская футбольная ассоциация уже договорилась с немецким специалистом – он займёт должность с начала нового года и будет готовить «трёх львов» к следующему чемпионату мира.

«Я хочу, чтобы сборную Англии тренировал англичанин. Я очень патриотичен, и я считаю, что нам нужен английский тренер, но, очевидно, выбор был невелик. В АПЛ тоже нечасто доверяют местным наставникам. В нашем чемпионате сейчас всего два или три английских тренера.

Тухель довольно быстро терял работу в своих клубах. Трудно сказать, что он добился успеха», – приводит Sky Sports слова Реднаппа.