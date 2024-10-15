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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»

15 Октября 2024 • 23:16 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия назвал своего обладателя «Золотого мяча».

Вручение престижной индивидуальной награды состоится 28 октября. Главным претендентом на награду считается бразилец Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», однако, по мнению Гарсии, приз должен достаться не ему: «Кто заслужил «Золотой мяч»? Родри», – поддержал своего соотечественника представитель «сине-гранатовых».

Напомним, из-за травмы крестообразной связки Родри вряд ли сможет сыграть до конца текущего сезона. Летом хавбек «Манчестер Сити» стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании, а также был признан лучшим игроком турнира.

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