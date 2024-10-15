Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» продаст Антони

В «Манчестер Юнайтед» готовы рассмотреть предложения по вингеру Антони.

Бразилец не проходит в основной состав «красных дьяволов», поэтому уже в январе может отправиться в аренду. Кроме того, согласно сведениям журналиста Криса Уилера, «Манчестер Юнайтед» одобрит продажу 24-летнего футболиста, если за него предложат не менее 40 млн фунтов стерлингов (48 млн евро). В августе 2022 года гранд Премьер-лиги заплатил за Антони амстердамскому «Аяксу» почти вдвое больше – 95 млн евро.

В текущем сезоне на счету игрока один забитый мяч в четырёх поединках всех турниров. Контракт воспитанника «Сан-Паулу» с «Юнайтед» рассчитан до 2027 года.