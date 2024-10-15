Два игрока «Манчестер Юнайтед» решили стать тренерами

Центральные защитники «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс и Гарри Магуайр намерены получить тренерскую лицензию.

36-летний североирландец и 31-летний англичанин подали заявку на прохождение тренерских курсов, докладывает Mail Sport. По итогам обучения центрбеки получат лицензию категории УЕФА Б.

Контракты Джонни Эванса и Гарри Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до середины следующего года, однако в договоре последнего предусмотрена опция автоматической однолетней пролонгации.

Отметим, что для работы главным тренером на элитном уровне необходима лицензия категории УЕФА Про.