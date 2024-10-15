Три английских топ-клуба претендуют на звезду «Кристал Пэлас» Эзе

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе остаётся трансферной целью грандов Английской премьер-лиги.

26-летнего футболист связывали с возможным переходом ещё до начала текущего сезона, однако «орлам» удалось сохранить своего лидера. Согласно информации журналиста Экрема Конура, в настоящий момент на Эзе претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Трансферная борьба за атакующего хавбека может развернуться летом следующего года.

Стоимость Эберечи Эзе оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро. В текущей кампании игрок записал на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу в девяти матчах за «Кристал Пэлас».