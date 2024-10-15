Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три английских топ-клуба претендуют на звезду «Кристал Пэлас» Эзе

15 Октября 2024 • 21:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
19.10 14:30

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе остаётся трансферной целью грандов Английской премьер-лиги.

26-летнего футболист связывали с возможным переходом ещё до начала текущего сезона, однако «орлам» удалось сохранить своего лидера. Согласно информации журналиста Экрема Конура, в настоящий момент на Эзе претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Трансферная борьба за атакующего хавбека может развернуться летом следующего года.

Стоимость Эберечи Эзе оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро. В текущей кампании игрок записал на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу в девяти матчах за «Кристал Пэлас».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Кристал Пэлас Эберечи Эзе трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

09 Октября
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
06:48
Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон получил предложение возглавить другой клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего
Спортивные новости
Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
22:46 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» решили стать тренерами
21:56 · Англия. Премьер-лига
Три английских топ-клуба претендуют на звезду «Кристал Пэлас» Эзе
21:33 · Англия. Премьер-лига
Кантона возмутился решением «Манчестер Юнайтед» по Фергюсону 1
21:11 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный главный кандидат на замену Гвардиоле слухи
20:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель договорился со сборной Англии
20:16 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» продолжает следить за Рэшфордом слухи
18:15 · Англия. Премьер-лига
Фофана похвалил партнёра по «Челси»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Моё будущее связано с «Манчестер Сити»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон подтвердил, что мог уехать в Саудовскую Аравию 4
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за игроком из АПЛ
15:38 · Англия. Премьер-лига
Менди требует у «Манчестер Сити» деньги через суд
15:22 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин может перейти в топ-клуб Серии А слухи
15:07 · Англия. Премьер-лига
Нунку высказался о возможном возращении в «ПСЖ» 1
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони 1
12:23 · Англия. Премьер-лига
Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» 3 слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону 11
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии» 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Палмер может уйти из «Челси» за 150 млн евро - назван клуб 5
07:30 · Англия. Премьер-лига
Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего 5
07:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может задержаться в «Манчестер Сити»
14 Октября
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продолжает работать над сохранением Гвардиолы 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Горецкой слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
Галлас подобрал топ-клуб для Палмера
Все новости