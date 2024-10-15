Кантона возмутился решением «Манчестер Юнайтед» по Фергюсону

Знаменитый экс-футболист Эрик Кантона выступил с резкой критикой решения «Манчестер Юнайтед» по сэру Алексу Фергюсону.

Руководство «красных дьяволов» решило сократить выплаты легендарному экс-тренеру, занимавшему должность международного посла клуба.

«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в «Манчестер Юнайтед» всё, что посчитает нужным, до конца жизни. Какое неуважение, это просто возмутительно. Он навсегда останется моим боссом», – написал в социальных сетях Кантона, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год.

Сэр Алекс Фергюсон работал главным тренером манкунианцев с 1986 по 2013 год.