В «Манчестер Сити» изучают кандидатуры вероятных преемников Хосепа Гвардиолы.

Испанский рулевой может покинуть пост во главе «горожан» по окончании сезона – он не исключает, что не продлит контракт, истекающий в июне. По сведениям журналиста Джейкоба Стейнберга, потенциальным кандидатом номер один на замену Гвардиоле считается Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга». Как известно, с новой кампании спортивным директором «Сити» станет Угу Виана, долгие годы успешно сотрудничающий с Аморимом в лиссабонском клубе.

Примечательно, что Рубен Аморим также фигурирует в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».