Тухель договорился со сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии договорилась с Томасом Тухелем.

В последние дни немецкий специалист назывался основным кандидатом на должность главного тренера сборной Англии. По обновлённой информации Bild, теперь стороны окончательно договорились о сотрудничестве. Официально о назначении Тухеля может быть объявлено уже завтра.

51-летний наставник оставался безработным с момента ухода из «Баварии» летом нынешнего года. До мюнхенского клуба Тухель работал в лондонском «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

В настоящий момент сборной Англии временно руководит Ли Карсли, заменивший ушедшего после Евро-2024 Гарета Саутгейта.