Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перебраться в «ПСЖ».

Как стало известно Team Talk, руководство парижан планирует усилить атакующую линию 26-летним Рэшфордом в 2025 году.

Напомним, ранее «ПСЖ» уже интересовался игроком, но не был готов выложить за него запрашиваемые 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Рэшфорд появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором двух ассистов.

Стоит сказать, что контракт вингера с «Манчестер Юнайтед» будет действовать еще почти четыре года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 60 миллионов евро.