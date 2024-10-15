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«ПСЖ» продолжает следить за Рэшфордом слухи

15 Октября 2024 • 20:16 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
19.10 22:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перебраться в «ПСЖ».

Как стало известно Team Talk, руководство парижан планирует усилить атакующую линию 26-летним Рэшфордом в 2025 году.

Напомним, ранее «ПСЖ» уже интересовался игроком, но не был готов выложить за него запрашиваемые 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Рэшфорд появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором двух ассистов.

Стоит сказать, что контракт вингера с «Манчестер Юнайтед» будет действовать еще почти четыре года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 60 миллионов евро.

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