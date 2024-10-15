Ортега: «Моё будущее связано с «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

— Мое будущее связано с «Манчестер Сити». На данный момент у меня нет особых причин уходить. За два года я провел 36 официальных матчей, что нетипично много для второго вратаря, — приводит слова Ортеги Sky Sport DE.

В текущем сезоне 31-летний голкипер появился на поле в двух матчах во всех турнирах, пропустил один гол и один раз сыграл «на ноль».

Действующий трудовой договор Ортеги с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.