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Эдерсон подтвердил, что мог уехать в Саудовскую Аравию

15 Октября 2024 • 16:15 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес отреагировал на информацию о несостоявшемся переезде в Саудовскую Аравию.

— На моем столе действительно лежало предложение. Это было весомое, необычное предложение. У меня было много бесед с Пепом Гвардиолой, и один из них был необходим, чтобы остаться, — цитирует Эдерсона TNT Sports BR.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В этом сезоне он появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и дважды смог сохранить свои ворота «сухими».

Контракт 31-летнего бразильца с «горожанами» рассчитан до 2026 года.

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