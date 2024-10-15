Эдерсон подтвердил, что мог уехать в Саудовскую Аравию

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес отреагировал на информацию о несостоявшемся переезде в Саудовскую Аравию.

— На моем столе действительно лежало предложение. Это было весомое, необычное предложение. У меня было много бесед с Пепом Гвардиолой, и один из них был необходим, чтобы остаться, — цитирует Эдерсона TNT Sports BR.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В этом сезоне он появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и дважды смог сохранить свои ворота «сухими».

Контракт 31-летнего бразильца с «горожанами» рассчитан до 2026 года.