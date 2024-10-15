«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за игроком из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» изучает трансферный рынок, рассчитывая усилить свой состав в следующем году. Как сообщает Transfersdotcom, «красные дьяволы» внимательно следят за атакующим полузащитником Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

В то же время отмечается, что для подписания Эзе «Манчестер Юнайтед» может понадобиться исходящий трансфер. Дело в том, что в контракте 26-летнего футболиста прописана крупная опция выкупа в размере 60 миллионов фунтов.

Эберечи Эзе является игроком национальной сборной Англии. Летом текущего года футболист выступил на чемпионате Европы, поучаствовав там в трёх матчах.