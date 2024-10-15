Менди требует у «Манчестер Сити» деньги через суд

В августе 2021 года защитника Бенжамена Менди обвинили в преступлениях сексуального характера. Разбирательство получилось долгим, ведь оно включало в себя целый ряд эпизодов. По итогам судебных процедур Менди признали невиновным.

«Манчестер Сити» после обвинений отстранил Менди от команды и перестал выплачивать ему зарплату. Когда обвинения были сняты, срок контракта футболиста с «горожанами» уже истёк.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на BBC, Менди подал на «Манчестер Сити» в суд. Француз хочет получить 11,5 миллиона фунтов невыплаченной зарплаты за период отстранения.