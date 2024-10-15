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Фофана похвалил партнёра по «Челси»

15 Октября 2024 • 18:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Защитник «Челси» Уэсли Фофана похвалил своего партнера по команде Кристофера Нкунку.

Оба футболиста в октябре получили вызов в сборную Франции. Правда, защитник наблюдал за играми, находясь на скамейке запасных. Кристофер же принял участие в двух матчах и даже забил Израилю.

О голевых способностях нападающего как раз и высказался Фофана.

«Я редко видел, чтобы кто-то там грамотно распоряжался своими моментами. У него потрясающая статистика», - цитирует защитника Téléfoot.

В этом сезоне, выступая за «Челси», Нкунку забил 7 мячей в 11 матчах.

Ранее мы писали о том, что Кристофер не ведёт переговоров с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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