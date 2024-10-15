«Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. Это связано с травмой, которую получил нападающий Аркадиуш Милик.

Как сообщает TodoFichajes, в январе «старая синьора» может провернуть трансфер Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона». Стоимость сделки не будет высокой, поскольку действующий контракт 27-летнего форварда с мерсисайдским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что Доминик Калверт-Льюин пока ещё никогда не играл за пределами родной Англии. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 22 миллиона евро.