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Нунку высказался о возможном возращении в «ПСЖ»

15 Октября 2024 • 15:07 Комментировать

Нападающий сборной Франции и английского «Челси» Кристофер Нкунку прокомментировал возможность продолжить карьеру во Франции.

Кристофер на молодежном уровне выступал за «ПСЖ» и после играл за французский клуб на профессиональном уровне. Правда, времени футболисту давали не так много, и свой первый вызов в сборную он получил, выступая уже за «РБ Лейпциг».

В этом сезоне он в 11 матчах за «Челси» забил семь мячей. На этом фоне начались разговоры о том, что нападающий может вернуться во Францию. Сам Кристофер заявил, что никаких переговоров с «ПСЖ» у него не было.

«Это большой клуб. Для меня он многое значит. Но никаких переговоров сейчас нет», - цитирует Нкунку Téléfoot.

Во время последней паузы форвард помог разгромить сборную Израиля и забил один гол. В игре с Бельгией Кристофер вышел на последние 16 минут и результативными действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Сборная Франции РБ Лейпциг Кристофер Нкунку ещё теги
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