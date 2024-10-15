«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони

В «Манчестер Юнайтед» было принято решение по будущему вингера Антони. Гранд Премьер-лиги готов отпустить 24-летнего бразильца в зимнее трансферное окно. Речь может пойти как об аренде, так и о полноценном трансфере. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside.

Отмечается, что интерес к Антони проявляют два клуба Премьер-лиги – «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Также бразильский вингер находится на радаре «Аякса», за который он выступал ранее.

В 2022 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Антони 95 миллионов евро (данные Transfermarkt). Впрочем, бразилец за два с лишним года не оправдал высоких ожиданий на «Олд Траффорд».