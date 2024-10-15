Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» слухи

15 Октября 2024 • 12:23 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Эрик тен Хаг находится под давлением, ведь результаты «Манчестер Юнайтед» в течение трёх первых месяцев сезона были плохими. Всё идёт к тому, что будущее нидерландского специалиста определят следующие два матча.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «красные дьяволы» уволят тен Хага, если команда проиграет «Брентфорду» в Премьер-лиге и «Фенербахче» в Лиге Европы.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшая игра команды с «Брентфордом» пройдёт в субботу, 19 октября.

Тен Хага на Хау: «Манчестер Юнайтед» рассматривает смену тренера

👍 4
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 15 Октября
12:23
Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
13 Октября
20:58
«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в январе – назван ценник 1
02:28
В «Манчестер Юнайтед» нашли неожиданного кандидата на замену тен Хагу
12 Октября
10:28
Эриксен летом может вернуться в бывший клуб
05:44
Бывший ассистент тен Хага высказался о нехватке амбиций у игроков «Манчестер Юнайтед»
00:29
Маккарти: «Тен Хаг невероятно трудолюбив, он не спит до 4 часов утра»
11 Октября
23:42
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед»: «Клуб не найдёт никого лучше тен Хага»
23:31
Тен Хаг узнал, когда его могут уволить из «Манчестер Юнайтед» 1
16:15
Эриксен высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» 1
12:16
Тухель заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
01:37
«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом
01:17
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте 1
10 Октября
18:54
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
13:39
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
13:32
У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца 1
04:29
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
00:16
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
07:06
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
05:14
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты
00:20
Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»
08 Октября
23:20
Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага
22:09
В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага 1
07 Октября
02:16
Симоне Индзаги удивлён слухами о работе в «Манчестер Юнайтед» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ВетерПеремен
15 Октября 2024 в 15:02
А потом еще "два следующих" и еще...)
Ответить
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Роналду установил очередной рекорд в футболе «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией Эдерсон назвал самого сложного нападающего, с которым сталкивался в АПЛ Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони
12:23 · Англия. Премьер-лига
Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии» 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Палмер может уйти из «Челси» за 150 млн евро - назван клуб 2
07:30 · Англия. Премьер-лига
Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего 5
07:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может задержаться в «Манчестер Сити»
14 Октября
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продолжает работать над сохранением Гвардиолы 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Горецкой слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
Галлас подобрал топ-клуб для Палмера
18:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага на Хау: «Манчестер Юнайтед» рассматривает смену тренера 1
18:26 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» вернулся к тренировкам 1
18:24 · Англия. Премьер-лига
Кин раскритиковал Трента за игру в защите
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру и Диалло
17:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию 7 слухи
12:46 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал о ситуации Мудрика в «Челси» 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен, что сможет сохранить Салиба
03:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не понял новый формат Лиги чемпионов» 11
02:49 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана оценил свою игру за «Челси» в текущем сезоне 1
02:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я очень хорош» 1
00:25 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» придумали, как обезопасить Фофана от травм
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов 9
13 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском» 1
Все новости