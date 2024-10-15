Названо условие увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг находится под давлением, ведь результаты «Манчестер Юнайтед» в течение трёх первых месяцев сезона были плохими. Всё идёт к тому, что будущее нидерландского специалиста определят следующие два матча.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «красные дьяволы» уволят тен Хага, если команда проиграет «Брентфорду» в Премьер-лиге и «Фенербахче» в Лиге Европы.

Отметим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшая игра команды с «Брентфордом» пройдёт в субботу, 19 октября.

Тен Хага на Хау: «Манчестер Юнайтед» рассматривает смену тренера