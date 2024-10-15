«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону

Новые руководители «Манчестер Юнайтед» рискуют вызвать гнев фанатов. Как сообщает The Athletic, боссы «красных дьяволов» отказались платить деньги экс-тренеру команды, легендарному Алексу Фергюсону. На такой шаг клуб пошёл в рамках продолжения политики по сокращению расходов.

Фергюсон ушёл на пенсию в 2013 году и получал от «Манчестер Юнайтед» деньги за работу послом. О какой сумме идёт речь, неизвестно, но источник называет выплаты «многомиллионными». В отчётах за 2014 год видно, что Ферги получил 2,16 миллиона фунтов.

Отмечается, что вопрос с Фергюсоном был решён мирно. При этом шотландец продолжит посещать матчи «МЮ», будучи так называемым неисполнительным директором клуба.