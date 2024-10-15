«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками «Баварии»

Сразу три футболиста мюнхенской «Баварии» находятся в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Sky Sports.

Согласно данным источника, руководство «красных дьяволов» нацелилось на латераля Альфонсо Дэвиса, полузащитника Леона Горецку и вингера Лероя Сане. Контракты первого и второго рассчитаны до 2025 года, а соглашение Сане истекает в 2026 году.

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После семи туров чемпионата страны «красные дьяволы» набрали восемь баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.