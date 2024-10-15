Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха

«Не думаю, что Салах подпишет новый контракт. Не знаю, какой клуб он выберет, но в статусе свободного агента Мохамед может рассчитывать на много денег. Если все получится, то буду только рад за него. Он отдал себя всего «Ливерпулю», - передает слова Олдриджа Liverpool Echo.