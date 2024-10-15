Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха

Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о будущем нападающего мерсисайдской команды Мохамеда Салаха.
«Не думаю, что Салах подпишет новый контракт. Не знаю, какой клуб он выберет, но в статусе свободного агента Мохамед может рассчитывать на много денег. Если все получится, то буду только рад за него. Он отдал себя всего «Ливерпулю», - передает слова Олдриджа Liverpool Echo.
Напомним, что египетский форвард защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний нападающий провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.
Бан пользователя