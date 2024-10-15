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Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха

15 Октября 2024 • 11:23 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о будущем нападающего мерсисайдской команды Мохамеда Салаха.

«Не думаю, что Салах подпишет новый контракт. Не знаю, какой клуб он выберет, но в статусе свободного агента Мохамед может рассчитывать на много денег. Если все получится, то буду только рад за него. Он отдал себя всего «Ливерпулю», - передает слова Олдриджа Liverpool Echo.

Напомним, что египетский форвард защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний нападающий провел семь матчей, забил четыре мяча и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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