«Барселоне» интересен полузащитник «Арсенала»

Опорный полузащитник «Арсенала» Томас Парти может перебраться из АПЛ в испанский чемпионат, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 31-летнего ганского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». В следующем году «сине-гранатовые» могут подписать Парти бесплатно, поскольку его контракт с «канонирами» истекает в конце июня.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Томас провел семь поединков, записав на свой счет один забитый мяч. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.