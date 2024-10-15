Палмер может уйти из «Челси» за 150 млн евро - назван клуб

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер может сменить клубную прописку. Об этом сообщается в СМИ.

В услугах хавбека заинтересован «Манчестер Сити». Руководство «горожан» рассматривает англичанина в качестве замены бельгийцу Кевину де Брёйне, который может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. За переход Палмера чемпион Англии готов предложить «пенсионерам» 150 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 22-летний хавбек провел семь поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач. Контракт Палмера с «синими» рассчитан до середины 2033 года.