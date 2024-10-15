Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере центрфорварда сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Согласно сведениям источника, глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта нацелен на громкую сделку. Приоритетным вариантом для руководителя является подписание норвежского бомбардира. Президент «Барсы» намерен осуществить трансфер Холанна в ближайшие два года.

Эрлинг играет за «Манчестер Сити» с 2022 года. Трудовой договор между сторонами истекает в 2027-м. Рыночная стоимость скандинава оценивается в 200 миллионов евро. В этом сезоне Холанн сыграл десять матчей и забил 11 мячей.