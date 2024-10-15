Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола может задержаться в «Манчестер Сити»

15 Октября 2024 • 07:24 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может задержаться в стане «горожан». Стороны обсуждают новое трудовое соглашение, об этом рапортует The Telegraph.

По данным источника, испанский специалист может пролонгировать трудовой договор на один сезон. Срок действующего контракта между Гвардиолой и «Манчестер Сити» истекает летом следующего года. Хосеп занимает пост рулевого «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

После семи туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» набрал 17 баллов и находится на третьей позиции в турнирной таблице.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Роналду установил очередной рекорд в футболе Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый
Спортивные новости
«Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Плечко назвал справедливой победу Бетербиева над Биволом и объяснил почему Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
07:30 · Англия. Премьер-лига
Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего 3
07:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может задержаться в «Манчестер Сити»
14 Октября
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продолжает работать над сохранением Гвардиолы
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Горецкой слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
Галлас подобрал топ-клуб для Палмера
18:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага на Хау: «Манчестер Юнайтед» рассматривает смену тренера
18:26 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» вернулся к тренировкам 1
18:24 · Англия. Премьер-лига
Кин раскритиковал Трента за игру в защите
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру и Диалло
17:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию 3 слухи
12:46 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал о ситуации Мудрика в «Челси» 1
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен, что сможет сохранить Салиба
03:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не понял новый формат Лиги чемпионов» 11
02:49 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана оценил свою игру за «Челси» в текущем сезоне
02:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я очень хорош» 1
00:25 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» придумали, как обезопасить Фофана от травм
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов 9
13 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском»
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» хочет в «Барселону» 1 слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, при каком условии может возглавить клуб Серии А 3
23:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего игрока в истории
23:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Куман объяснил, почему отправил ван Дейка домой
22:32 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии оценил игру Александера-Арнольда
Все новости