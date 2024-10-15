Гвардиола может задержаться в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может задержаться в стане «горожан». Стороны обсуждают новое трудовое соглашение, об этом рапортует The Telegraph.

По данным источника, испанский специалист может пролонгировать трудовой договор на один сезон. Срок действующего контракта между Гвардиолой и «Манчестер Сити» истекает летом следующего года. Хосеп занимает пост рулевого «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

После семи туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» набрал 17 баллов и находится на третьей позиции в турнирной таблице.