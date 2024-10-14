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«Манчестер Сити» продолжает работать над сохранением Гвардиолы

14 Октября 2024 • 21:47 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в продлении трудового договора с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны продолжают вести переговоры по новому контракту.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Действующий трудовой договор 53-летнего испанца с «горожанами» истекает следующим летом.

Ранее Гвардиола неоднократно говорил, что пока не принял решение о своем будущем.

Напомним, под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» установил историческое достижение в Англии, выиграв четыре чемпионства подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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