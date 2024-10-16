Клопп, который выиграл всё на клубном уровне пошёл в «Ред Булл»: зачем ему это всё

Юрген Клопп будет консультировать команды системы «Ред Булл». Кажется, что консультировать – не тренировать и данная новость не должна быть уж столь громкой. Однако есть один факт, который многое перевешивает. Касается он пункта соглашения. Юрген будет иметь опцию досрочного расторжения договора, что позволит ему в будущем возглавить сборную Германии или какую-то другую команду. Следовательно, мы можем сделать вывод, что немецкий тренер оставил за собой возможность возвращения на тренерскую скамью.

Вариант с Германией

Интересный факт, почему именно сборная Германии выделена жирным шрифтом. Возможно, Клопп был бы не прочь её возглавить. И для него это был бы неплохой вариант. Ведь тренерство сборной не предполагает каждодневной работы, и Юрген мог бы копить энергию.

Многие эксперты видят, что Клопп подсиживает Нагельсманна. Но нет. Здесь возможны варианты:

Юлиан выиграет Чемпионат мира и с гордостью оставит свой пост. Нагельсманн захочет вернуться в клубный футбол. Энергии в нём много, и он может пожелать быть в работе каждый день.

Юрген выиграл всё в клубном футболе, и чтобы выиграть абсолютно всё – ему нужно перейти на уровень национальных команд. Мы уже видим, что ему это интересно. Философия коуча подойдёт сборной Германии: ей игра в прессинг никогда не была чужда. Не забываем и о том, что Клопп знаком с большинством своих потенциальных подопечных. Возможно, в этой идее что-то есть.

Клопп хочет вернуться к тренерской деятельности

И в работе с системой «Ред Булла», и в желании возглавить сборную Германии есть одна общая черта. Юрген хочет получить тот опыт, который никогда не получал. Впрочем, не факт, что он согласится возглавить сборную. Клопп настолько системный тренер, что вряд ли захочет пойти на ту должность, на которой один матч может поставить крест на двухлетней подготовке команды, где проигранный матч в серии пенальти может стать поводом для увольнения. Но это всё на грани размышлений и точный ответ мы дать не можем.

Ясно одно – тренер в поиске чего-то нового и нестандартного. Данный фактор также идёт плюсом для Юргена Клоппа.

Однако не это главное. Нынешнее назначение немецкого тренера даёт нам понять, что Юрген собирается возвращаться на тренерскую скамью. Но делать он это собирается постепенно. Здесь может наблюдаться следующая цепочка: отдых (который уже прошёл) – возвращение в футбол (новое назначение яркое тому доказательство) – пунктик со сборной Германии может сказать, что на следующем этапе он выберет ту работу, в которой нужно много работать, но не каждый день. Лишь последующим шагом будет возвращение в клубный футбол. Конечно, всё может оказаться иначе, но главное, что есть все предпосылки для того, что возвращение Юргена Клопа на тренерскую скамью не за горами.

Клопп официально устроился на новой работе

Клопп допускает назначение в сборную Германии

Антон Карасевич