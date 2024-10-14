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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Горецкой слухи

14 Октября 2024 • 19:43 Комментировать
Бавария
...
Штутгарт
19.10 19:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка находится на радаре у «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» все еще следят за немецким хавбеком, которого клубу не удалось подписать минувшим летом.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает 29-летнего Горецку в качестве замены Каземиро. При этом уточняется, что позиция Горецки с лета не изменилась – игрок не собирается покидать «Баварию».

За «Баварию» Горецка выступает с лета 2018 года. В текущем сезоне игрок появился на поле в четырех встречах и отметился одним забитым мячом.

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