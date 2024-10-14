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Галлас подобрал топ-клуб для Палмера

14 Октября 2024 • 19:37 Комментировать

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас подобрал для звезды «Челси» Коула Палмера новый топ-клуб.

«В будущем, вероятно, ему захочется уйти из «Челси», если они не будут выигрывать трофеи. Для него «Барселона» была бы отличным вариантом. Пусть у них уже есть Ламин Ямаль, а ещё может прийти Нико Уильямс», - делится Галлас с Goal.

Палмер стал главной звездой «Челси» по итогу прошлого сезона, молодой англичанин является воспитанником «Манчестер Сити».

Галлас добавил, что этот сезон рискует быть для Палмера похожим на предыдущий.

«Его партнёры по сборной Англии будут выигрывать трофеи, а он – нет», - говорит Галлас.

Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском»

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