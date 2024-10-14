Тен Хага на Хау: «Манчестер Юнайтед» рассматривает смену тренера

Будущее Эрика тен Хага неопределённо – нидерландский специалист может быть уволен из «Манчестер Юнайтед» по причине плохих результатов команды. Сейчас «красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Express, в «Манчестер Юнайтед» на фоне неопределённости с Эриком тен Хагом уже взвешивают кандидатуру другого специалиста. Так, клуб может заменить тен Хага на Эдди Хау. Речь идёт о рулевом «Ньюкасла».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда» на своём поле.