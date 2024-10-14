Капитан «Челси» вернулся к тренировкам

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс вернулся к полноценным тренировкам после травмы. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на пресс-службу «синих».

Напомним, последний раз Джеймс выходил на поле в середине мая.

Ближайший матч «Челси» состоится в воскресенье, 20 октября. Соперником команды Энцо Марески станет «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что 24-летний Джеймс рассматривает возможность перехода в «Барселону» или «Бенфику».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.