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Капитан «Челси» вернулся к тренировкам

14 Октября 2024 • 18:26 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс вернулся к полноценным тренировкам после травмы. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на пресс-службу «синих».

Напомним, последний раз Джеймс выходил на поле в середине мая.

Ближайший матч «Челси» состоится в воскресенье, 20 октября. Соперником команды Энцо Марески станет «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что 24-летний Джеймс рассматривает возможность перехода в «Барселону» или «Бенфику».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
14 Октября 2024 в 18:34
Какие переходы? Бросьте писать всякую чушь!!
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