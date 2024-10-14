Кин раскритиковал Трента за игру в защите

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал защитника Трента Александер-Арнольда за игру в сборной Англии.

«Вы даете шансы Тренту, потому что он принимает фантастические решения и отдает отличные передачи, но я не могу поверить, насколько он плох в защите. В матче против более сильных команд он будет наказан. Если бы вы видели, как он защищался тем вечером (в матче против Греции), то вы решили бы, что он никогда раньше не играл на позиции правого защитника», - сказал Кин в эфире ITV.

Напомним, что в текущем октябре в рамках Лиги наций англичане сенсационно проиграли грекам дома (1:2), но после обыграли финнов на выезде (1:3).