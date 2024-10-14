«Манчестер Юнайтед» принял решение по Магуайру и Диалло

В «Манчестер Юнайтед» было принято решение по будущему защитника Гарри Магуайра и атакующего полузащитника Амада Диалло. Ожидается, что «красные дьяволы» активируют опции продления, прописанные в действующих контрактах этих футболистов. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Рича Фэя.

Стоит сказать, что действующие трудовые соглашения 31-летнего Магуайра и 22-летнего Диалло рассчитаны до конца сезона 2024/2025. Таким образом, летом «Манчестер Юнайтед» рискует потерять игроков бесплатно как свободных агентов. Продление контрактов поставит «красных дьяволов» в куда более выгодное положение.