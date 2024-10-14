Гвардиола получил предложение по новой работе

В ближайшие недели Хосеп Гвардиола должен принять ключевое решение по будущему. Действующий контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года, и далеко не факт, что специалист решит остаться в клубе ещё на сезон.

Как сообщает The Times, в начале сезона неофициальный контакт с Гвардиолой установила Футбольная ассоциация Англии. Там хотят, чтобы Хосеп возглавил национальную сборную страны. Гвардиола ещё не дал ответ.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» хочет, чтобы Гвардиола продлил контракт и продолжил работу с командой. Хосеп тренирует «горожан» с лета 2016 года.

Ранее Гвардиола говорил, что ещё ничего не решил. Кстати, сейчас на временной основе сборную Англии тренирует Ли Карсли.