Поговаривают, что нападающий Эрлинг Холанн рассчитывает оказаться в чемпионате Испании в ближайшие годы. Как сообщает портал TodoFichajes, норвежский бомбардир рассчитывает продлить контракт с «Манчестер Сити» и включить туда опцию выкупа в размере 120 миллионов евро.

Включение такого пункта значительно упросит потенциальный трансфер Холанна в «Реал» или «Барселону». Если такой опции не будет, то «Манчестер Сити» может затребовать гораздо больше денег – авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Эрлинга в 200 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн провёл 10 матчей, в которых забил 11 голов.