Романо рассказал о ситуации Мудрика в «Челси»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации вингера Михаила Мудрика в «Челси». Ранее в прессе проскакивали слухи о возможном уходе украинца из лондонского клуба в летнее трансферное окно.

«Мудрик и его агенты не работают в направлении ухода из «Челси». Ситуация спокойная. Мудрик активно работает, чтобы показать себя Мареске. Украинец профессионально относится к делу и хочет добиться успеха в «Челси». Клуб полностью доверяет ему и готов ждать, пока Михаил выйдет на пик формы. Летом у «Челси» были возможности продать Мудрика, но переговоры даже не начались», - сказал Романо на своём канале в YouTube.

В начале 2023 года «Челси» заплатил за трансфер Михаила Мудрика 70 миллионов евро.