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«Арсенал» уверен, что сможет сохранить Салиба

14 Октября 2024 • 10:05 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
19.10 19:30

Лондонский «Арсенал» уверен, что сможет сохранить в своих рядах центрального защитника Вильяма Салиба, к которому проявляет интерес мадридский «Реал». По информации от Daily Express, «канониры» спокойны насчёт этой ситуации.

Напомним, Салиба является одним из ключевых игроков «Арсенала» в последних сезонах. Француз показывал высокий уровень выступлений на протяжение длительного времени, поэтому мадридский «Реал» проявляет интерес к молодому футболисту. Тем не менее, «Арсенал» не намерен отпускать одного из ключевых игроков команды.

Отметим, что в составе «Реала» есть всего один центральный защитник моложе 30 лет – Эдер Милитао, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба

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