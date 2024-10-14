«Арсенал» уверен, что сможет сохранить Салиба

Лондонский «Арсенал» уверен, что сможет сохранить в своих рядах центрального защитника Вильяма Салиба, к которому проявляет интерес мадридский «Реал». По информации от Daily Express, «канониры» спокойны насчёт этой ситуации.

Напомним, Салиба является одним из ключевых игроков «Арсенала» в последних сезонах. Француз показывал высокий уровень выступлений на протяжение длительного времени, поэтому мадридский «Реал» проявляет интерес к молодому футболисту. Тем не менее, «Арсенал» не намерен отпускать одного из ключевых игроков команды.

Отметим, что в составе «Реала» есть всего один центральный защитник моложе 30 лет – Эдер Милитао, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена.