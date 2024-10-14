Гвардиола: «Я не понял новый формат Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не в восторге от нового формата Лиги чемпионов.

Вместо группового этапа, давно ставшего привычным, с нынешнего сезона в Лиге чемпионов проводится общий этап – все команды объединены в одну таблицу. Восемь сильнейших участников напрямую квалифицируются в 1/8 финала, в то время как коллективы, которые займут места с девятого по 24-е, сыграют в дополнительной стыковой стадии.

«Честно говоря, я не понял этих изменений, я просто тренирую свою команду. Думаю, мы сможем ответить на этот вопрос [об успешности нового формата] только в конце сезона», – цитирует Football Italia рулевого «горожан».