Уэсли Фофана оценил свою игру за «Челси» в текущем сезоне

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана доволен стартом сезона.

Француз полностью пропустил прошлую кампанию из-за тяжёлой травмы, но сумел пробиться в основной состав при новом тренере Энцо Мареске, который занял свою должность летом.

«Начало сезона выдалось удачным, и с каждым матчем я всё лучше чувствую себя на поле. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Хочу быть здоровым и заниматься любимым делом», – поведал в интервью L'Equipe 23-летний игрок, купленный у «Лестера» в 2022 году более чем за 80 млн евро.

Уэсли Фофана принял участие в семи поединках «Челси» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.