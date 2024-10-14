Гвардиола: «Я очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои успехи.

Испанец остаётся единственным наставником, сумевшим дважды за карьеру выиграть требл. Отвечая на вопрос об этом достижении, Гвардиола похвалил себя: «Я очень хорош», – приводит City Xtra слова 53-летнего специалиста.

Напомним, первый требл Хосепа Гвардиолы состоялся в сезоне-2008/09, дебютном для тренера в «Барселоне». Повторить успех Пеп смог спустя 14 лет уже во главе «Манчестер Сити».

Свою текущую должность Гвардиола занимает с 2016 года. Не исключено, что нынешняя кампания станет для него последней у руля «горожан».