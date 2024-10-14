В «Челси» придумали, как обезопасить Фофана от травм

В лондонском «Челси» делают всё возможное, чтобы Уэсли Фофана не получил новую травму.

Центральный защитник был куплен «синими» у «Лестера» летом 2022 года, но пропустил почти всю кампанию из-за травм, а в последующем сезоне и вовсе не сыграл ни разу из-за разрыва крестообразной связки.

Как сообщает L'Equipe, в «Челси» намерены выпускать Фофана на поле не более одного раза в неделю, чтобы тот не угодил в лазарет вновь. Стратегия будет действовать до начала 2025 года.

В текущем сезоне Уэсли Фофана принял участие в семи поединках команды Энцо Марески. Во всех случаях 23-летний игрок выходил в стартовом составе.