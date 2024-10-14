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Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

14 Октября 2024 • 00:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спарта Прага
23.10 22:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, с каким соперником не хотел бы пересечься в Лиге чемпионов.

Испанский тренер назвал родную для себя «Барселону». «Горожане» не пересекутся с «сине-гранатовыми» в общей стадии турнира, но могут сойтись в плей-офф, если тем и другим удастся туда пробиться.

«С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос. Наверное, с «Барселоной», потому что у меня огромная привязанность к этому клубу», – поведал в интервью Che Tempo Che Fa Гвардиола.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проведёт 23 октября – соперником будет пражская «Спарта».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ СПАРТА ПРАГА
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