Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, с каким соперником не хотел бы пересечься в Лиге чемпионов.

Испанский тренер назвал родную для себя «Барселону». «Горожане» не пересекутся с «сине-гранатовыми» в общей стадии турнира, но могут сойтись в плей-офф, если тем и другим удастся туда пробиться.

«С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос. Наверное, с «Барселоной», потому что у меня огромная привязанность к этому клубу», – поведал в интервью Che Tempo Che Fa Гвардиола.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проведёт 23 октября – соперником будет пражская «Спарта».