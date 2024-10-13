Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вспомнил, как покидал «Манчестер Сити».

Молодой англичанин не мог пробиться в стартовый состав «горожан», поэтому отправился за игровой практикой в «Челси» – и не прогадал, как показало время.

«Это был рискованный шаг. Люди говорили мне: «Не стоит переходить туда-сюда». Но я решил, что хочу уйти. Этот переход изменил мою жизнь во многих отношениях», – сказал в интервью ITV 22-летний футболист «синих».

В активе Коула Палмера 31 забитый мяч и 20 результативных пасов в 54 матчах за «Челси» во всех соревнованиях. Контракт атакующего хавбека с лондонским клубом рассчитан до 2033 года.