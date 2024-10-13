Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании слухи

13 Октября 2024 • 23:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

«Ливерпуль» может вложиться в подписание нового центрального защитника в следующем году.

В шорт-листе «красных» оказался Кристиан Москера, представляющий «Валенсию», докладывает Fichajes. 20-летний испанец считается одним из наиболее одарённых молодых центрбеков в мире. Он претендует на приз Golden Boy.

Ценник Кристиана Москеры на портале Transfermarkt – 30 млн евро. Минувшим летом футболист «летучих мышей» стал олимпийским чемпионом в составе Испании, проведя, правда, всего один матч на турнире.

В нынешнем сезоне перспективный игрок принял участие в девяти поединках «Валенсии», не отметившись результативными действиями.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль Виргил Ван Дейк трансферы футбола - лето 2025 Кристиан Москера ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Октября
00:25
В «Челси» придумали, как обезопасить Фофана от травм
13 Октября
23:54
Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском»
23:43
«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании
18:45
Колвилл: «В этом году я чувствую себя увереннее»
03:40
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Однажды я буду в числе лучших»
02:38
Эстевао назвал своих любимых игроков, выступавших за «Челси» 1
12 Октября
23:54
Эстевао: «Палмер сказал, что вместе мы сделаем много великих дел в «Челси»
23:06
«Ливерпуль» нашёл усиление в чемпионате Португалии
22:32
Вундеркинд Эстевао объяснил, почему выбрал «Челси»
21:16
«Ливерпуль» нацелился на экс-защитника «Манчестер Юнайтед»
04:06
Кукурелья назвал цели «Челси» на сезон 1
03:41
Эндо отреагировал на слухи об уходе из «Ливерпуля»
01:54
Вингер «Боруссии» Гиттенс интересен двум английским топ-клубам
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
00:55
«Клопп отправил за мной самолёт»: Игрок «Интера» вспомнил, как мог перейти в «Ливерпуль»
11 Октября
23:18
Кукурелья: «Вы никогда не увидите в Палмере футболиста, если он не в форме»
22:44
«Ливерпуль» рассматривает трёх кандидатов на замену Тренту 1
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
18:10
«Челси» отпустит Мудрика в январе
15:07
Мареска признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
14:03
Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
05:33
Алиссон – лидер АПЛ по проценту отражённых ударов, Райя – третий
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
09 Октября
23:27
«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху 1
11:33
Мадуэке оценил игру Палмера
08 Октября
11:07
Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»
07 Октября
22:10
Куанса: «Ливерпуль» — это лучший клуб в мире»
21:53
Куанса продлил контракт с «Ливерпулем»
02:26
«Челси» может предложить 50 млн евро за звезду «Боруссии»
01:54
«Ливерпуль» согласовал новый контракт с перспективным защитником
01:22
«Ливерпуль» приблизился к продлению контракта с важным игроком
00:53
«Ливерпуль» обсудил новые контракты с тремя звёздами – не слишком успешно
05 Октября
23:59
«Ливерпуль» начал работу над подписанием игрока сборной Англии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Месси может вернуться в Барселону Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
00:25 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» придумали, как обезопасить Фофана от травм
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов
13 Октября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Уход из «Манчестер Сити» был риском»
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании слухи
23:36 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» хочет в «Барселону» слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, при каком условии может возглавить клуб Серии А
23:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего игрока в истории
23:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Куман объяснил, почему отправил ван Дейка домой
22:32 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии оценил игру Александера-Арнольда
22:15 · Англия. Премьер-лига
Грилиш забил столько же голов в трёх матчах при Карсли, сколько за четыре года при Саутгейте
22:04 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн объяснил, почему Гравенберх не заиграл в «Баварии»
21:46 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Грилиш – особенный, ему удаются невероятные вещи»
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в январе – назван ценник 1 слухи
19:34 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «В «Манчестер Сити» играют не за деньги, а за идею»
18:45 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «В этом году я чувствую себя увереннее»
18:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
17:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связывался с тренером из Бундеслиги
17:48 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски рассказал о ценном совете Роналду
17:25 · Англия. Премьер-лига
Салиба может отказать «Реалу»
17:11 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: Ко мне стали хуже относиться в Англии
16:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере 1
11:44 · Англия. Премьер-лига
Холанн собрался в Испанию 2
04:01 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» ждут, что Эдегор вернётся в ноябре
03:40 · Англия. Премьер-лига
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Однажды я буду в числе лучших»
Все новости