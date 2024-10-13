«Ливерпуль» присмотрел замену ван Дейку в Испании

«Ливерпуль» может вложиться в подписание нового центрального защитника в следующем году.

В шорт-листе «красных» оказался Кристиан Москера, представляющий «Валенсию», докладывает Fichajes. 20-летний испанец считается одним из наиболее одарённых молодых центрбеков в мире. Он претендует на приз Golden Boy.

Ценник Кристиана Москеры на портале Transfermarkt – 30 млн евро. Минувшим летом футболист «летучих мышей» стал олимпийским чемпионом в составе Испании, проведя, правда, всего один матч на турнире.

В нынешнем сезоне перспективный игрок принял участие в девяти поединках «Валенсии», не отметившись результативными действиями.