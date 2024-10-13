Игрок «Челси» хочет в «Барселону»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, 24-летний футболист через своих агентов изучает возможность перехода в «Барселону» или «Бенфику».

Джеймс является воспитанником «Челси» и выступает за основную команду с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник на поле не выходил, причина – травма.

Действующий трудовой договор Джеймса с «синими» рассчитан до июня 2028 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.