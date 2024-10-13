Гвардиола рассказал, при каком условии может возглавить клуб Серии А

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Италии.

В последнее время в прессе активно обсуждается вероятный уход испанца с должности рулевого «горожан». Контракт специалиста истекает летом 2025 года, и он пока не решил, продлит ли договор.

Отвечая на вопросы о своём будущем в беседе с Che Tempo Che Fa, Гвардиола высказался о работе в Серии А: «Если Роберто Баджо будет сопровождать меня в качестве помощника, то это вполне возможно!» – заявил Гвардиола, в период с 2001 по 2003 год выступавший за «Рому» и «Брешию». Именно тогда экс-хавбек и познакомился с великим итальянцем.